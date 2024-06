The Hispanic Council refuerza su equipo con la incorporación de Andrés Laguna Martino como nuevo coordinador.

Desde esta posición, Andrés se encargará de gestionar la comunicación, la relación con los socios y entidades colaboradoras y la organización de las actividades de difusión.

Andrés cuenta con una dilatada experiencia internacional en los campos de la diplomacia, la comunicación estratégica y los Asuntos Públicos.

Panameño de nacimiento, ha desempeñado roles clave en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, como asesor de Asuntos Políticos de la excanciller Erika Mouynes. También ha colaborado como consultor para organizaciones internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) y ha sido analista político para programas de radio en Panamá.

Es licenciado en Comunicación y Estudios de Retórica y Relaciones Internacionales por la Syracuse University de Nueva York. Cuenta con dos másteres, uno en Comunicación Política y Corporativa por la Universidad de Navarra y un máster en Derecho Internacional y Diplomacia de la Universidad para la Paz de Naciones Unidas.

Es egresado de los postgrados de Inteligencia Económica y Seguridad y de Dirección de Asuntos Públicos de NITID y la Universidad Pontificia Comillas – ICADE. En 2020 fue parte del programa de Comunicación Política de la Graduate School of Political Management de la George Washington University.

Hemos conversado con el nuevo coordinador para conocer un poco más sobre sus objetivos para The Hispanic Council:

Andrés, bienvenido. ¿Cómo te sientes al iniciar tu trabajo con The Hispanic Council?

Muchas gracias. En los últimos dos años, he tenido la oportunidad y la fortuna de observar de cerca el trabajo de The Hispanic Council. Nuestro think tank ha llevado a cabo una labor de divulgación excelente sobre el legado hispano, no solo en España, sino también en Estados Unidos, llegando a realizar investigaciones y presentaciones que han tenido una repercusión mediática importante y ante públicos políticos de alto nivel en ambos lados del Atlántico. Aprecio la confianza brindada y acepto el desafío con humildad y con admiración absoluta por el trabajo realizado hasta ahora.

¿Qué objetivos tienes para esta nueva etapa en The Hispanic Council?

España ha dejado en Estados Unidos un valioso legado material e inmaterial que aun perdura en sus instituciones y en su cultura. Por supuesto, esto también es cierto en todos los países que forman parte de la comunidad hispana. Por tanto, para esta nueva fase, nos plateamos expandir el alcance de The Hispanic Council en el resto del continente para continuar reivindicando esos lazos históricos, comerciales y culturales que han unido los destinos de España e Hispanoamérica desde siempre.