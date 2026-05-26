BASES | V Edición del Premio Fernando de Leyba de Periodismo

The Hispanic Council y la Ciudad Autónoma de Ceuta organizan la quinta edición del Premio Fernando de Leyba. Un año más, este galardón promueve la difusión del legado de España en Estados Unidos. Las bases del Premio para la presentación de candidaturas son las siguientes:

Candidaturas

Podrá presentarse al Premio Fernando de Leyba todo autor, independientemente de su nacionalidad, que haya elaborado durante el año 2026 un trabajo periodístico o de creación de contenido a través del cual se divulgue el legado cultural o histórico de España en Estados Unidos.

Dicho trabajo deberá haberse publicado, o deberá tener fecha de publicación programada en 2026, ya sea en radio, televisión, prensa impresa o digital en cualquier formato periodístico (entrevista, reportaje, podcast, contenido digital, documental, etc.).

El plazo de entrega de los trabajos comienza el 26 de mayo y finaliza el 30 de septiembre. Es obligatorio que el ganador del Premio Fernando de Leyba de Periodismo 2025 acuda a Ceuta los días de la entrega del premio a finales de octubre de 2026, y que brinde una conferencia junto a la UNED Ceuta y participe en la Entrega del premio en el Salón del Trono.

Todas las propuestas deberán enviarse a la dirección de correo electrónico de The Hispanic Council: info@hispaniccouncil.org con el asunto “Premio Fernando de Leyba”.

Dotación económica

El ganador del Premio Fernando de Leyba de Periodismo se comunicará públicamente tras la valoración de los trabajos presentados una vez finalizado el plazo de entrega.

El Premio está dotado con 5.000 euros, de acuerdo con lo dispuesto en el presupuesto de la Ciudad Autónoma de Ceuta, con cuya colaboración se organiza la quinta edición.

Concesión del Premio

El jurado compartirá internamente sus valoraciones durante la segunda mitad de septiembre. El fallo definitivo se hará público a principios de octubre y la entrega del Premio se realizará a finales del mismo mes en un acto público, convocado al efecto, al que se dotará de la trascendencia, solemnidad y publicidad adecuadas en Ceuta.

Jurado

La elección del ganador de la cuarta edición del Premio Fernando de Leyba de Periodismo corresponde a un jurado formado por los siguientes integrantes: