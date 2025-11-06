Bernardo de Gálvez, protagonista de los sellos del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos

El United States Postal Service ha adelantado los sellos conmemorativos que lanzará en 2026 por el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, entre los cuales figura Bernardo de Gálvez. Un héroe español en la Revolución Americana

Nombrado gobernador de Luisiana en 1776, Gálvez apoyó desde el inicio la causa de los insurgentes norteamericanos. Con escasos recursos lideró un ejército de más de 7.000 hombres que logró importantes victorias en Baton Rouge, Mobile y Pensacola.

Su apoyo logístico, económico y militar a los colonos resultó clave para debilitar el control británico y asegurar la independencia de Estados Unidos. Por todo ello, en 2014 el Congreso estadounidense le concedió la ciudadanía honoraria, una distinción que solo han recibido figuras como Winston Churchill o la Madre Teresa.

Un legado que sigue creciendo

Durante las últimas décadas, distintos gestos han contribuido a recuperar y difundir el legado de Gálvez a ambos lados del Atlántico. Gracias a la labor de Teresa Valcarce Graciani y de la Asociación Bernardo de Gálvez, su retrato cuelga hoy en el Capitolio de Washington, cumpliendo una resolución pendiente desde 1783.

Más recientemente, la Armada estadounidense ha anunciado que una de sus próximas fragatas llevará su nombre: la USS Gálvez, un homenaje al papel que jugó España en la independencia de Estados Unidos y al vínculo histórico entre ambas naciones.

Una oportunidad para reforzar los lazos entre España y Estados Unidos

La inclusión de Gálvez en la nueva serie de sellos del U.S. Postal Service se suma así a una serie de reconocimientos que confirman su relevancia como figura de la historia compartida entre España y Estados Unidos.

Este tipo de gestos subrayan la importancia de dar a conocer el papel decisivo de España en la formación de los Estados Unidos, especialmente ahora que nos encontramos a vísperas del 250 Aniversario de la Independencia de los Estados Unidos. Como recordó el propio secretario de la Armada de EE. UU., “las acciones de Gálvez influenciaron directamente el curso de la guerra y ayudaron a asegurar la independencia de los Estados Unidos”.

Diplomacia pública e historia compartida

Para The Hispanic Council, la figura de Bernardo de Gálvez es un ejemplo paradigmático de diplomacia pública: un legado histórico capaz de fortalecer la relación entre ambos países y de proyectar la imagen de España como un actor clave en la historia de América.

El 250 aniversario de la independencia estadounidense ofrece una oportunidad única para reivindicar ese legado común, continuar difundiendo la herencia hispana y reforzar los lazos entre las dos orillas del Atlántico.