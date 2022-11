Carrie Gibson, es doctora en Historia por la Universidad de Cambridge y escritora. Se licenció en Periodismo por la Universidad de Georgia y ha ejercidod la profesión en medios internacionales de máximo prestigio como The Guardian. Es autora de dos libros: Empire’s Crossroads: A History of the Caribbean from Columbus to the Present Day (2014), y EL NORTE: The Epic and Forgotten Story of Hispanic North America (2020).

En los últimos meses ha participado en un webinar con The Hispanic Council para presentar su libro EL NORTE y ha formado parte del jurado de la primera edición del Premio Fernando de Leyba, una iniciativa organizada en colaboración con la Ciudad Autónoma de Ceuta, que el próximo 28 de octubre se entregará en Ceuta.

¿Qué valoración hace del Premio Fernando de Leyba como iniciativa para impulsar la divulgación del legado español en Estados Unidos?

Este premio es una buena oportunidad para hacer el nombre de Fernando de Leyba más conocido y por extensión la historia interconectada entre los Estados Unidos y España. El premio ofrece la oportunidad de leer y de escuchar trabajos periodísticos que exploran este pasado y sus vínculos con el presente.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido de los candidatos al Premio?

La variedad de los medios periodísticos y de comunicación que han usado los candidatos es lo que más me ha sorprendido. Los participantes usaron blogs, podcasts, y artículos para investigar un ámbito grande de aspectos de la historia de los Estados Unidos y España, desde el siglo XVIII hasta hoy, ofreciendo varias maneras de atraer la atención de un publico diverso.

¿Cree que la sociedad estadounidense (o la española) conoce el amplio legado español en Estados Unidos?

Lamento decir que dentro de los Estados Unidos el conocimiento sobre el legado español podría ser mejor. Depende, no obstante, en el estado, porque lugares como California, Texas, y Florida tienen fuertes conexiones con el pasado español y el presente hispano. Pero, en general, hay espacio para mejorar.

¿Considera que ha resurgido el interés sobre este tema en los últimos años?

Sí, a pesar de mi respuesta anterior, hay evidencias de una nueva ola de interés en los dos países, como queda patente en la existencia de varios libros recién publicados que exploran este tema y la popularidad de eventos como ponencias o exhibiciones sobre este pasado.

¿A qué cree que se debe este creciente interés?

Los Estados Unidos tiene una población hispana que representa casi el 20% del país. Y mucha de esta gente no aprendió en las escuelas el pasado hispano de Estados Unidos ni el pasado de su país de origen (México, Republica Dominicana, y otros). Al mismo tiempo, vemos que el discurso político se refiere a ellos como ‘inmigrantes’ o ‘extranjeros’, aunque muchos nacieron en los Estados Unidos. Es una historia muy compleja y el nuevo interés forma parte del proceso impulsado por gente de origen latino, que conduce a otros a querer entender más sobre esta historia. En el futuro próximo, se abrirá un museo nuevo en Washington DC dedicado a esta parte de la historia americana, el National Museum of the American Latino (el Museo Nacional del Latino Estadounidense).

En España, me parece que el interés es una cosa muy distinta, y la evaluación del legado español es parte de una conversación nacional sobre la identidad y el futuro de España.

¿Qué recomendación cultural (literaria, audiovisual, académica, etc.) haría a alguien interesado en el legado español de Estados Unidos?

Mi libro, El Norte. La epopeya olvidada de la Norteamérica española, ¡claro!

En serio, hay un rico corpus de obras sobre esta historia, especialmente estudios enfocados en un estado o una región de Estados Unidos como Florida o Nuevo México. Pero la mejor recomendación que puedo hacer es viajar. Visitando la zona uno mismo y detenerse en buscar este pasado y presente. El servicio nacional de parques en los Estados Unidos ofrece muchas ideas, como las «10 maneras de celebrar el Mes de la Herencia Hispana». Las misiones de California también son un ejemplo vivo de esta historia compartida. Hay muchos sitios históricos en todos los Estados Unidos que merece la pena visitar y en donde se pueden ver las huellas de España en los Estados Unidos.