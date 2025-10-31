Ceuta acoge la IV Edición del Premio Fernando de Leyba de Periodismo

La ciudad de Ceuta fue escenario esta semana de los actos de la IV Edición del Premio Fernando de Leyba de Periodismo, una iniciativa impulsada por The Hispanic Council en colaboración con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta y la UNED Ceuta.

El galardón, que lleva el nombre del héroe ceutí Fernando de Leyba, reconoce la labor de los periodistas que contribuyen a rescatar y divulgar la huella española en la historia de Estados Unidos, reivindicando el papel decisivo de España en la independencia norteamericana.

Durante dos jornadas, Ceuta se convirtió en punto de encuentro entre historia, periodismo y divulgación, con una programación que combinó reflexión, reconocimiento y homenaje.

Una conferencia para redescubrir la historia



Los actos comenzaron el miércoles 29 de octubre con la conferencia inaugural titulada “La conquista de Míchigan: una nueva frontera para el imperio español”, celebrada en el Centro Cultural Estación del Ferrocarril.

El periodista Manuel Trillo, ganador de esta cuarta edición del premio, compartió su investigación sobre la toma del fuerte inglés de San José por tropas españolas en 1781, un episodio casi desconocido incluso entre los historiadores.

“España, aunque parezca mentira, conquistó en 1781 un fuerte inglés, el fuerte de San José, tras una odisea de 900 kilómetros por los desolados parajes del Medio Oeste americano, en medio de la nieve y del frío”, relató Trillo durante su intervención.

El periodista explicó que el hallazgo del acta de posesión original del fuerte, conservada en la Universidad de California (Berkeley), fue el punto de partida de una investigación que le llevó a recorrer archivos y lugares históricos a ambos lados del Atlántico.

“Dormía el sueño de los justos, olvidada en los archivos de Berkeley”, recordó. “Fue emocionante encontrarla y poder contar esta historia”.

La conferencia, coorganizada por The Hispanic Council, la Ciudad Autónoma de Ceuta y la UNED Ceuta, contó también con la participación de Andrés Laguna, coordinador de The Hispanic Council, quien destacó la importancia de recuperar el legado español en los Estados Unidos y el papel de iniciativas como este premio para dar visibilidad a esa historia compartida.

Un reconocimiento al periodismo y al rol de Ceuta en la Guerra de Independencia en Estados Unidos

El jueves 30 de octubre, el Salón del Trono del Palacio Autonómico acogió el acto de entrega del premio, que reconoció la labor de Manuel Trillo, periodista de ABC, por su artículo “La desconocida conquista de Míchigan por los españoles”.

La ceremonia reunió a autoridades civiles y militares, entre ellas la directora general de Cultura y Patrimonio, María Teresa Troya, en representación de la Consejería de Educación, Cultura y Juventud, el Comandante General de Ceuta, Luis Jesús Fernández Herrero, y Carlos Rontomé, director de la UNED Ceuta, junto a representantes del Gobierno de la Ciudad.

Durante su intervención, el presidente de The Hispanic Council, Daniel Ureña, subrayó la trascendencia de este tipo de reconocimientos:

“Desde The Hispanic Council llevamos más de diez años trabajando para dar a conocer el legado común entre España y Estados Unidos. Nuestra historia no solo pertenece al pasado: es lo que nos define hoy y nos ayuda a entender el futuro. El ejemplo de Fernando de Leyba y la labor de quienes, como Manuel Trillo, mantienen viva nuestra historia, nos recuerdan la grandeza de nuestras hazañas y la importancia de seguir contándolas.”

Por su parte, Trillo expresó su agradecimiento por el galardón y resaltó el valor simbólico de recibirlo en la tierra natal del propio Fernando de Leyba:

“En Ceuta conocéis muy bien los desafíos de la vida en las tierras de frontera. Los habitantes de San Luis y los expedicionarios al fuerte San José cumplieron con su papel en la historia. El nuestro es ahora que sus logros no caigan en el olvido.”

Un cierre solemne en homenaje a Fernando de Leyba

La programación concluyó con un acto solemne de arriado de bandera organizado por la Comandancia General de Ceuta, en homenaje a Fernando de Leyba, el militar ceutí que defendió la ciudad de San Luis (Misuri) frente a las tropas británicas en 1780.

El gesto simbólico sirvió como cierre de una edición que no solo premia la excelencia periodística, sino que también reafirma la misión de The Hispanic Council: difundir el legado histórico español en los Estados Unidos y reivindicar el papel de España como pilar en la construcción de la historia universal.

Con la mirada puesta en el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se celebrará el próximo año, The Hispanic Council continuará fortaleciendo su labor de divulgación histórica y educativa a ambos lados del Atlántico.