Ceuta rinde homenaje a Fernando de Leyba, héroe clave de la independencia de Estados Unidos

El Museo Histórico Militar de Ceuta acogió el pasado 25 de junio un solemne homenaje al capitán ceutí Fernando de Leyba, una de las figuras españolas más relevantes y, al mismo tiempo, más desconocidas de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos.

El acto, organizado por el Centro de Historia y Cultura Militar de Ceuta, englobaba una doble conmemoración. Por un lado, se celebraba el 115.º aniversario de la creación de las Fuerzas Regulares, fundadas por el rey Alfonso XIII en 1911 y consideradas la unidad más condecorada del Ejército de Tierra. Por otro, y a pocos días del 4 de julio, se quiso recordar la contribución española en la independencia de Estados Unidos en el 250 aniversario de la Declaración de Independencia. Para hacerlo se homenajeó la figura de Fernando de Leyba y su decisiva actuación en la defensa de San Luis, en la entonces Luisiana española.

La ceremonia reunió a autoridades civiles y militares, entre ellas el comandante general de Ceuta, Luis Jesús Fernández Herrero; la vicepresidenta segunda del Gobierno de la Ciudad, Kissy Chandiramani; y el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. La formación de honores estuvo a cargo del Grupo de Regulares de Ceuta nº 54, acompañado por la Unidad de Música de la Comandancia General y la Nuba de Regulares.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la conferencia impartida por la investigadora estadounidense afincada en Sevilla Kristine L. Sjostrom, especialista en la presencia española en Norteamérica. Ella fue la encargada de glosar y repasar la trayectoria de Fernando de Leyba, nacido en Ceuta en 1734, quien desarrolló buena parte de su carrera militar en la Luisiana española como teniente gobernador de la Alta Luisiana, con sede en San Luis de los Ilinueses.

Sjostrom destacó el decisivo papel desempeñado por Leyba durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Además de facilitar el suministro de recursos al Ejército Continental y reforzar la cooperación entre las autoridades españolas y los líderes de las colonias rebeldes, el militar ceutí protagonizó una de las acciones más determinantes del conflicto al organizar la defensa de San Luis frente a un ataque británico muy superior en número en mayo de 1780. Gracias a la construcción de fortificaciones, trincheras y a la eficaz organización de la defensa de la ciudad, consiguió rechazar la ofensiva y mantener el control español del valle del Mississippi, una victoria que resultó esencial para preservar las líneas de comunicación y abastecimiento de los independentistas norteamericanos. La figura de Fernando de Leyba constituye uno de los mejores ejemplos de la decisiva contribución española a la independencia de los Estados Unidos, un legado histórico que durante décadas ha permanecido en gran medida desconocido.

Tras su intervención, la ceremonia continuó con el arriado de la bandera nacional y un emotivo homenaje a los caídos por España, que incluyó una ofrenda floral, el tradicional toque de oración, una salva de honor y el desfile de la unidad de honores.

Desde The Hispanic Council celebramos que instituciones civiles y militares continúen impulsando iniciativas que contribuyen a rescatar la memoria de personajes como Fernando de Leyba y a difundir el papel fundamental desempeñado por España y los hispanos en el nacimiento de los Estados Unidos. Reconocer este legado común fortalece los vínculos históricos entre ambos países y ayuda a construir una comprensión más completa y rigurosa de su historia compartida.