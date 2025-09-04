Congressional Friends of Spain Caucus: el regreso de una uniciativa que fortalece el eje España–EE.UU.

El Capitolio de Estados Unidos ha acogido este pasado miércoles 3 de septiembre la reapertura del Congressional Friends of Spain Caucus, un grupo bipartidista destinado a reforzar las relaciones entre España y Estados Unidos. La iniciativa, copresidida por los congresistas Carlos Giménez (R) y Pablo Hernández Rivera (D), reunió a varios miembros del Congreso y a destacados invitados como los parlamentarios Jen Kiggans, Joe Wilson, Jim Costa, Adriano Espaillat y Pete Sessions.

Durante el acto, el historiador Larrie Ferreiro, miembro del Consejo Asesor de The Hispanic Council, subrayó el papel decisivo de España en la independencia estadounidense. Por su parte, la embajadora de España en Washington, Ángeles Moreno, destacó los profundos lazos históricos entre ambos países: “España apoyó a Estados Unidos en la Revolución Americana, y Estados Unidos ha influido de forma decisiva en la consolidación de la democracia en España”. El encuentro ha reafirmado la vigencia de una relación estratégica y mutuamente enriquecedora.