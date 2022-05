El Premio Fernando de Leyba de Periodismo premiará el mejor trabajo periodístico del año enfocado a difundir el legado de España en Estados Unidos.

La configuración del jurado que seleccionará el mejor trabajo demuestra que se trata de una oportunidad única para reivindicar los lazos entre España y Estados Unidos, que se remontan siglos atrás en la historia.

El jurado encargado de valorar las piezas presentadas es multidisciplinar e internacional, pues un galardón como este tiene que contar con expertos de diferentes especialidades y afincados tanto en Estados Unidos como en España.

La elección del ganador será comunicada a lo largo del mes de octubre, tras el cumplimiento del plazo y la valoración personal y grupal, en busca de consenso, de la mejor pieza periodística presentada.

Los miembros elegidos para el Premio Fernando de Leyba de Periodismo son los siguientes:

Javier Rupérez

Es licenciado en Derecho (1962) y en Periodismo (1975) por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2006 ostenta el grado de Embajador Titular del Servicio Diplomático Español, al que se incorporó en 1967.

El Embajador Rupérez fue diputado a las Cortes Generales de España entre 1979 y 2000. Fue Portavoz Parlamentario de Asuntos Exteriores y de Defensa de la UCD, PDP y PP. Y fue vicepresidente de la Unión Europea de Demócrata Cristianos entre 1986 y 1988 y presidente de la Internacional Demócrata Cristiana (1998-2000).

Como diplomático, ha estado destinado en Etiopía, Polonia, Finlandia y Suiza. Entre 1976 y 1977 fue Jefe de Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores de España. Fue Embajador de España en la sesión de Madrid de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa (1980-1982), Embajador de España ante la OTAN (1982-1983) y Embajador de España en los Estados Unidos de América (2000-2004). Fue Subsecretario General de las Naciones Unidas en Nueva York entre 2004 y 2007 como Director Ejecutivo del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hasta 2013 fue Cónsul General en Chicago (Estados Unidos).

Sus honores nacionales incluyen la Gran Cruz de Isabel la Católica y el de Comendador de la Orden de Carlos III, además de contar con condecoraciones en Italia, Francia, Bélgica, Santa Sede, Portugal, Jordania, Egipto, Arabia Saudita, Chile, Colombia y Panamá.

Forma parte del Consejo Editorial de The Hispanic Council.

Enrique Ávila

Secretario académico del Centro Universitario UNED Ceuta desde el año 2001. Durante 37 años, entre 1972 y 2009, desempeñó como Suboficial Mayor del Ejército de Tierra en misiones nacionales e internacionales. Sus campos de especialización son los movimientos migratorios, la radicalización y la evolución del terrorismo yihadista.

Carrie Gibson

Licenciada en Periodismo por la Universidad de Georgia. Especializada en Historia por la Universidad de Londres y doctora en Historia por la Universidad de Cambridge con una tesis titulada The Impact of the Haitian Revolution on the Hispanic Caribbean (1791-1830).

Ejerció el periodismo en The Guardian entre los años 2000-2006 y ha colaborado de manera habitual con medios internacionales de alto prestigio.

Es autora de dos libros: Empire’s Crossroads: A History of the Caribbean from Columbus to the Present Day (2014) y EL NORTE: The Epic and Forgotten Story of Hispanic North America (2020).

Mary Ann Gomez Orta

Actual CEO del Congressional Hispanic Leadership Institute (CHLI).

Anteriormente ha sido ejecutiva de marketing corporativo en Coors Brewing Company y McDonald’s Corporation, además de consultora de desarrollo de alianzas nacionales en Pharmaceutical Research & Manufacturers of America, así como ejecutiva de desarrollo comercial de cuentas hispanas en empresas de relaciones públicas.

Mary Ann ha formado parte de juntas locales, regionales y nacionales sin ánimo de lucro centradas en la educación, las pequeñas empresas y la salud desde que se graduó en la universidad. Actualmente, forma parte de las juntas de la Asociación Hispana de Responsabilidad Corporativa, la Asociación de Veteranos Latinos de Estados Unidos y es asesora nacional de Hispanas Organizadas por la Igualdad Política.

Compagina todo lo anterior con la enseñanza. Ha dado clase en la American University, la Universidad de Phoenix y el Heald College.

Teresa Valcarce

Ha recibido los mayores logros por su labor en el Congreso de los Estados Unidos y por el Rey Felipe VI, con la Encomienda al Mérito Civil, por haber reconocido Estados Unidos su agradecimiento a España en su proceso de independencia a través de la figura de Bernardo de Gálvez.

Es CEO de su propia empresa dedicada a fomentar la presencia de compañías españolas en Estados Unidos. Cuenta entre sus clientes con compañías del IBEX35. Profesionalmente, compagina su trabajo en temas de educación con la promoción de España en Estados Unidos. Revaloriza activos que posicionan a España por delante de la mayoría de los países del mundo, el lazo histórico y el papel tan relevante que España desempeñó en la independencia de los EEUU.

Forma parte del Consejo Editorial de The Hispanic Council.

Octavio Hinojosa

Es fundador y propietario de Plus Ultra Strategies, LLC, una compañía consultora de gestión de asociaciones y políticas públicas con sede en Austin, Texas. Tiene una amplia experiencia en políticas públicas, obtenida por sus años de trabajo en el Departamento de Estado de los Estados Unidos y en el Congreso de los Estados Unidos.

Actualmente es el presidente de la Asociación de Líderes Hispanos de Estados Unidos.

En abril del 2013, fue condecorado con la Cruz de Oficial de la Orden de Mérito Civil por el embajador de España en los Estados Unidos, en representación de Su Majestad el Rey Juan Carlos, y el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación por sus “servicios extraordinarios” en beneficio del Reino de España. En noviembre del 2017, Octavio fue elegido como Miembro de la Academia Nacional de Administración Pública (National Academy of Public Administration, NAPA), en reconocimiento a sus constantes contribuciones ejemplares y a su continuo compromiso activo con la mejora de la administración pública.

Forma parte del Consejo Editorial de The Hispanic Council.

Elizabeth Wise

Durante décadas, ha sido una de las representantes más destacadas y comprometidas de las Hijas de la Revolución Americana en nuestro país.

Las Daughters of the American Revolution (DAR) integran una asociación que agrupa a unas 180.000 mujeres cuyos ancestros participaron en la guerra de Independencia norteamericana contra los ingleses entre los años 1776 y 1783.

Marta Mateo Martínez-Bartolomé

Actual directora ejecutiva del Instituto Cervantes de la Universidad de Harvard.

Doctora en Filología y catedrática de Filología Inglesa y Traducción de la Universidad de Oviedo. Comenzó su carrera académica en la Universidad de Bath (Reino Unido), impartiendo español para extranjeros y haciendo labores de traducción.

En la Universidad de Oviedo ha dedicado su docencia a la fonética inglesa para hispanohablantes, la lengua inglesa, la traducción inglés-español, y la teoría de la traducción. Su investigación se ha centrado en la traducción del humor, del teatro y de los textos musicales, así como en la teoría de la traducción, temas sobre los que ha publicado en prestigiosas revistas nacionales e internacionales (como The Translator, Meta, Linguistica Antwerpiensia, Target o Perspectives) . Hasta su incorporación al Observatorio Cervantes-Harvard, coordinó el Grupo de Investigación Traducción y Análisis del Discurso de la Universidad de Oviedo. Asimismo, ha formado parte del Executive Board de la European Society of Translation (EST), ha coordinado el Panel de Estudios de Traducción de la Asociación Española de Estudios Anglonorteamericanos , y ha sido Associate Editor de Perspectives. Studies in Translatology.