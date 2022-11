Durante décadas, Elizabeth Wise ha sido una de las representantes más destacadas y comprometidas de las Hijas de la Revolución Americana en nuestro país.

Las Daughters of the American Revolution integran una asociación que agrupa a unas 180.000 mujeres cuyos ancestros participaron en la guerra de Independencia norteamericana contra los ingleses entre los años 1776 y 1783.

En los últimos meses, Elizabeth Wisse ha formado parte del jurado de la primera edición del Premio Fernando de Leyba, una iniciativa organizada en colaboración con la Ciudad Autónoma de Ceuta, que el próximo 28 de octubre se entregará en Ceuta.

¿Qué valoración hace del Premio Fernando de Leyba como iniciativa para impulsar la divulgación del legado español en Estados Unidos?

La iniciativa de poner en marcha este premio Fernando de Leyba es de suma importancia para los que luchamos en dar conocer la participación de España en la guerra de independencia de nuestras 13 colonias contra Inglaterra. Tener la oportunidad de ofrecer artículos escritos por periodistas españoles, detallando la presencia española en nuestra revolución, es una gran satisfacción.

Fernando de Leyba es considerado un héroe español a la vez que norteamericano, pues forma parte de una larga lista de españoles que, al servicio de la Corona Española, lucharon en esa tierra lejana abriendo la puerta al futuro de los Estados Unidos. La divulgación de la participación española tiene que ser impulsada y con la publicación de este Premio se hará honor al esfuerzo.

En este punto puedo destacar que un miembro de nuestra España Chapter NSDAR, Dña. Kristine Sjostrom, ha publicado recientemente un libro en inglés sobre Fernando de Leyba: Fernando de Leyba (1734-1780) A Life of Service and Sacrifice in Spanish Louisiana. Es nuestro granito de arena para valorar la valentía de este militar español.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido de los candidatos al Premio?

Me ha sorprendido favorablemente la diversidad de periódicos donde originalmente fueron publicados los artículos. Candidatos con experiencia en la Agencia EFE en Nueva York, corresponsales de Radio Televisión Española, periodistas del diario ABC, de El País, El Pueblo de Ceuta, Canal Sur, El Independiente, El Mundo… y muchos más. No todos se basaron en Fernando de Leyba, ofreciendo una diversidad de artículos sobre puntos culturales en los Estados Unidos, de gran interés.

¿Cree que la sociedad estadounidense (o la española) conoce el amplio legado español en Estados Unidos?

Lamentablemente está demostrado que tanto la sociedad norteamericana como la española desconoce la importancia de la participación española en dicha guerra. Considero que ha habido un gran retraso en, por ejemplo, la traducción al inglés de los muchos y buenos libros publicados en España sobre el tema. La situación estratégica de la participación francesa en el norte del país y mano a mano con George Washington ha eclipsado la lucha y participación española que tuvo lugar en el sur, a muchos kilómetros de distancia.

¿Considera que ha resurgido el interés sobre este tema en los últimos años?

No considero que la palabra «resurgir» sea adecuada, pues hace relativamente poco tiempo que se ha levantado el interés en la historia de la participación de España en la independencia de los Estados Unidos.

¿A qué cree que se debe, entonces, ese interés reciente?

La propuesta de resolución para declarar a Bernardo de Gálvez (Macharaviaya, Málaga) como ciudadano honorario de los EE.UU. despertó el interés y la curiosidad de ambos países. El hecho de que un retrato de este militar español fuera colgado en las paredes de la sede del Congreso de Estados Unidos impulsó el interés y estudio de la participación española, lo que nos llevaría a la historia del ceutí Fernando de Leyba y otros muchos héroes españoles.

¿Qué recomendación cultural (literaria, audiovisual, académica, etc.) haría a alguien interesado en el legado español de Estados Unidos?

Como recomendación cultural me gustaría animar a la lectura de los magníficos libros publicados sobre el tema, asistir a las conferencias, charlas y mesas redondas que se están ofreciendo con enorme frecuencia, además de llevar a cabo exposiciones, instalar paneles informativos, incrementar la publicación de artículos periodísticos y de contenido audiovisual en TVE.

Para los colegios recomiendo incluir charlas y videos. Y, lógicamente, incluir en los libros de texto la importantísima ayuda impulsada por Carlos III a Estados Unidos.