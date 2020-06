Evento online: ¿Qué hay detrás del derribo de estatuas?

Desde The Hispanic Council, en el marco de la campaña #RespectHispanicHeritage, organizamos un nuevo evento online el próximo lunes 29 de junio, en el que hablaremos de los últimos acontecimientos que están teniendo lugar en EEUU. Bajo el título “Hispanofobia en Estados Unidos: ¿qué hay detrás del derribo de estatuas?”, Octavio Hinojosa, miembro del Consejo Asesor de The Hispanic Council; José Manuel Guerrero Acosta, director del proyecto “Spain and the Support For The American Revolution”; Teresa Valcarce, miembro del Consejo Asesor de The Hispanic Council; y Miguel Pérez, profesor de Lehman College (Nueva York), abordarán esta cuestión en un coloquio moderado por el periodista Gonzalo Bans.

Cuándo:

Lunes, 29 de junio de 2020.

18:00 pm – 19:00 pm (Madrid).

12:00 – 1:00 pm EST (Washington, DC)

9:00 am – 10:00 am (Los Angeles)

Cómo:

Inscríbete haciendo click aquí y recibirás el enlace de conexión 24 horas antes del evento.