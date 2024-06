Mary Ann Gomez Orta

Actual CEO del Congressional Hispanic Leadership Institute (CHLI).

Anteriormente ha sido ejecutiva de marketing corporativo en Coors Brewing Company y McDonald’s Corporation, además de consultora de desarrollo de alianzas nacionales en Pharmaceutical Research & Manufacturers of America, así como ejecutiva de desarrollo comercial de cuentas hispanas en empresas de relaciones públicas.

Mary Ann ha formado parte de juntas locales, regionales y nacionales sin ánimo de lucro centradas en la educación, las pequeñas empresas y la salud desde que se graduó en la universidad. Actualmente, forma parte de las juntas de la Asociación Hispana de Responsabilidad Corporativa, la Asociación de Veteranos Latinos de Estados Unidos y es asesora nacional de Hispanas Organizadas por la Igualdad Política.

Compagina todo lo anterior con la enseñanza. Ha dado clase en la American University, la Universidad de Phoenix y el Heald College.

Javier Rupérez

Es licenciado en Derecho (1962) y en Periodismo (1975) por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2006 ostenta el grado de Embajador Titular del Servicio Diplomático Español, al que se incorporó en 1967.

El Embajador Rupérez fue diputado a las Cortes Generales de España entre 1979 y 2000. Fue Portavoz Parlamentario de Asuntos Exteriores y de Defensa de la UCD, PDP y PP. Y fue vicepresidente de la Unión Europea de Demócrata Cristianos entre 1986 y 1988 y presidente de la Internacional Demócrata Cristiana (1998-2000).

Como diplomático, ha estado destinado en Etiopía, Polonia, Finlandia y Suiza. Entre 1976 y 1977 fue Jefe de Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores de España. Fue Embajador de España en la sesión de Madrid de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa (1980-1982), Embajador de España ante la OTAN (1982-1983) y Embajador de España en los Estados Unidos de América (2000-2004). Fue Subsecretario General de las Naciones Unidas en Nueva York entre 2004 y 2007 como Director Ejecutivo del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hasta 2013 fue Cónsul General en Chicago (Estados Unidos).

Sus honores nacionales incluyen la Gran Cruz de Isabel la Católica y el de Comendador de la Orden de Carlos III, además de contar con condecoraciones en Italia, Francia, Bélgica, Santa Sede, Portugal, Jordania, Egipto, Arabia Saudita, Chile, Colombia y Panamá.

Forma parte del Consejo Editorial de The Hispanic Council.

Elizabeth Wise

Durante décadas, ha sido una de las representantes más destacadas y comprometidas de las Hijas de la Revolución Americana en nuestro país. Después de liderar esta asociación en España, ahora es Honorary Regent de la misma.

Las Daughters of the American Revolution (DAR) integran una asociación que agrupa a unas 180.000 mujeres cuyos ancestros participaron en la guerra de Independencia norteamericana contra los ingleses entre los años 1776 y 1783.

Actualmente preside la Asociación Hispanic America 250.

Octavio Hinojosa

Es fundador y propietario de Plus Ultra Strategies, LLC, una compañía consultora de gestión de asociaciones y políticas públicas con sede en Austin, Texas. Tiene una amplia experiencia en políticas públicas, obtenida por sus años de trabajo en el Departamento de Estado de los Estados Unidos y en el Congreso de los Estados Unidos.

Actualmente es el presidente de la Asociación de Líderes Hispanos de Estados Unidos.

En abril del 2013, fue condecorado con la Cruz de Oficial de la Orden de Mérito Civil por el embajador de España en los Estados Unidos, en representación de Su Majestad el Rey Juan Carlos, y el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación por sus “servicios extraordinarios” en beneficio del Reino de España. En noviembre del 2017, Octavio fue elegido como Miembro de la Academia Nacional de Administración Pública (National Academy of Public Administration, NAPA), en reconocimiento a sus constantes contribuciones ejemplares y a su continuo compromiso activo con la mejora de la administración pública.

Forma parte del Consejo Editorial de The Hispanic Council.

Manuel Olmedo

Actual vicepresidente de la Asociación Bernardo de Gálvez.

Manuel ha sido funcionario del Ayuntamiento de Málaga durante más de cuatro décadas en el Área de Urbanismo. Ha publicado en torno a una centena de artículos sobre Historia y Urbanismo y ha ofrecido más de un centenar de conferencias. Además, es autor de cincuenta libros.

Tiene numerosos reconocimientos en su haber como el Primer Premio de Investigación Cartográfica de Andalucía, la Cruz de la Orden del Mérito Militar y la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. Además, es Legionario de Honor del Tercio Alejandro Farnesio, IV de la Legión. Asimismo, es Miembro Correspondiente de la Real Academia de la Historia y Numerario tanto de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo como de la Academia Malagueña de Ciencias.

Forma parte del Consejo Asesor de The Hispanic Council.

José Antonio Alarcón

Director del Instituto de Estudios Ceutíes.

Carlos Rontomé

Director de UNED Ceuta.

Carrie Gibson

Licenciada en Periodismo por la Universidad de Georgia. Especializada en Historia por la Universidad de Londres y doctora en Historia por la Universidad de Cambridge con una tesis titulada The Impact of the Haitian Revolution on the Hispanic Caribbean (1791-1830).

Ejerció el periodismo en The Guardian entre los años 2000-2006 y ha colaborado de manera habitual con medios internacionales de alto prestigio.

Es autora de dos libros: Empire’s Crossroads: A History of the Caribbean from Columbus to the Present Day (2014) y EL NORTE: The Epic and Forgotten Story of Hispanic North America (2020).