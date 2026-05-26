JURADO | V Edición del Premio Fernando de Leyba de Periodismo

Javier Rupérez

Es licenciado en Derecho (1962) y en Periodismo (1975) por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2006 ostenta el grado de Embajador Titular del Servicio Diplomático Español, al que se incorporó en 1967.

El Embajador Rupérez fue diputado a las Cortes Generales de España entre 1979 y 2000. Fue Portavoz Parlamentario de Asuntos Exteriores y de Defensa de la UCD, PDP y PP. Y fue vicepresidente de la Unión Europea de Demócrata Cristianos entre 1986 y 1988 y presidente de la Internacional Demócrata Cristiana (1998-2000).

Como diplomático, ha estado destinado en Etiopía, Polonia, Finlandia y Suiza. Entre 1976 y 1977 fue Jefe de Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores de España. Fue Embajador de España en la sesión de Madrid de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa (1980-1982), Embajador de España ante la OTAN (1982-1983) y Embajador de España en los Estados Unidos de América (2000-2004). Fue Subsecretario General de las Naciones Unidas en Nueva York entre 2004 y 2007 como Director Ejecutivo del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hasta 2013 fue Cónsul General en Chicago (Estados Unidos).

Sus honores nacionales incluyen la Gran Cruz de Isabel la Católica y el de Comendador de la Orden de Carlos III, además de contar con condecoraciones en Italia, Francia, Bélgica, Santa Sede, Portugal, Jordania, Egipto, Arabia Saudita, Chile, Colombia y Panamá.

Forma parte del Consejo Editorial de The Hispanic Council.

Elizabeth Wise

Durante décadas, ha sido una de las representantes más destacadas y comprometidas de las Hijas de la Revolución Americana en nuestro país. Después de liderar esta asociación en España, ahora es Honorary Regent de la misma.

Las Daughters of the American Revolution (DAR) integran una asociación que agrupa a unas 180.000 mujeres cuyos ancestros participaron en la guerra de Independencia norteamericana contra los ingleses entre los años 1776 y 1783.

Actualmente preside la Asociación Hispanic America 250.

Octavio Hinojosa

Es fundador y propietario de Plus Ultra Strategies, LLC, una compañía consultora de gestión de asociaciones y políticas públicas con sede en Austin, Texas. Tiene una amplia experiencia en políticas públicas, obtenida por sus años de trabajo en el Departamento de Estado de los Estados Unidos y en el Congreso de los Estados Unidos.

Actualmente es el presidente de la Asociación de Líderes Hispanos de Estados Unidos.

En abril del 2013, fue condecorado con la Cruz de Oficial de la Orden de Mérito Civil por el embajador de España en los Estados Unidos, en representación de Su Majestad el Rey Juan Carlos, y el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación por sus “servicios extraordinarios” en beneficio del Reino de España. En noviembre del 2017, Octavio fue elegido como Miembro de la Academia Nacional de Administración Pública (National Academy of Public Administration, NAPA), en reconocimiento a sus constantes contribuciones ejemplares y a su continuo compromiso activo con la mejora de la administración pública.

Forma parte del Consejo Editorial de The Hispanic Council.

Manuel Olmedo

Actual vicepresidente de la Asociación Bernardo de Gálvez.

Manuel ha sido funcionario del Ayuntamiento de Málaga durante más de cuatro décadas en el Área de Urbanismo. Ha publicado en torno a una centena de artículos sobre Historia y Urbanismo y ha ofrecido más de un centenar de conferencias. Además, es autor de cincuenta libros.

Tiene numerosos reconocimientos en su haber como el Primer Premio de Investigación Cartográfica de Andalucía, la Cruz de la Orden del Mérito Militar y la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. Además, es Legionario de Honor del Tercio Alejandro Farnesio, IV de la Legión. Asimismo, es Miembro Correspondiente de la Real Academia de la Historia y Numerario tanto de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo como de la Academia Malagueña de Ciencias.

Forma parte del Consejo Asesor de The Hispanic Council.

José Antonio Alarcón

Director del Instituto de Estudios Ceutíes.

Carlos Rontomé

Es actualmente director del Centro Universitario de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Ceuta (UNED Ceuta). Fue vicepresidente segundo y consejero de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta entre 2019 y 2023. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociología y Máster en Estudios de Opinión. En el año 1985 obtuvo su despacho como militar de carrera.

Desde el año 2002 ejerce como profesional de la sociología en servicios de consultoría en el ámbito de las ciudades de Ceuta y Melilla y en el ámbito académico es profesor tutor de las asignaturas de Gestión Publica en la UNED en Ceuta desde el año 2008 y posteriormente asumió la Coordinación de Extensión Universitaria y Actividades Culturales del Centro Universitario UNED Ceuta. Es además profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Granada desde el año 2011 impartiendo la docencia en la Facultad de Educación de Ceuta.

En 2017 es nombrado Vicesecretario General de Estudios y Programas del Partido Popular de Ceuta.

Carrie Gibson

Licenciada en Periodismo por la Universidad de Georgia. Especializada en Historia por la Universidad de Londres y doctora en Historia por la Universidad de Cambridge con una tesis titulada The Impact of the Haitian Revolution on the Hispanic Caribbean (1791-1830).

Ejerció el periodismo en The Guardian entre los años 2000-2006 y ha colaborado de manera habitual con medios internacionales de alto prestigio.

Es autora de dos libros: Empire’s Crossroads: A History of the Caribbean from Columbus to the Present Day (2014) y EL NORTE: The Epic and Forgotten Story of Hispanic North America (2020).

Teresa Valcarce

Embajadora de la Asociación Bernardo de Gálvez en EEUU. Fue condecorada en octubre de 2017 con la Encomienda de la Orden del Mérito Civil al conseguir que se alojara un retrato de Bernardo de Gálvez en el Senado de Estados Unidos.

Lucas Montojo

Lucas Montojo Sánchez es doctor en Historia por la Universidad Católica de Valencia y profesor en diversas universidades tanto españolas como extranjeras. Ha desarrollado una trayectoria académica y divulgativa centrada en la Edad Moderna y en la dimensión global de la Monarquía Hispánica.

Ha impartido conferencias en instituciones como el Instituto Cervantes y la Universidad Complutense de Madrid, y compagina la investigación y la docencia con la divulgación histórica.

Es autor de diversas obras académicas y de narrativa histórica, entre ellas XIII. La otra familia del Rey y El secreto de ultramar.

María José Rubio

María José Rubio es historiadora y escritora especializada en Historia Moderna y Contemporánea de España y en el estudio de la Monarquía Hispánica.

Académica de la Real Academia de Ciencias Históricas y Bellas Artes de Toledo, ha desarrollado una intensa labor investigadora y divulgativa, colaborando en medios de comunicación y en programas culturales, así como en proyectos de divulgación histórica en formato podcast.

Es autora de numerosas obras de ensayo, biografía y novela histórica, entre ellas La Chata, Reinas de España (en sus distintas entregas) y María Josefa Amalia de Sajonia, reina de España. Recientemente ha publicado su última obra La Marquesa y Bonaparte.