La española Ana Muñoz González, elegida mejor profesora de secundaria del año en Estados Unidos

La Association of Two Way & Dual Language Education concede cada año una serie de reconocimientos a los profesores más destacados de todo el país por su contribución e iniciativa en la enseñanza y promoción del bilingüismo entre los alumnos. Unos premios conocidos como “los Óscar de la educación”.

Este año, la galardonada en la categoría ‘National Secondary Teacher of the year’ ha sidola extremeña Ana Muñoz González, una profesora del Wakefield High School, una escuela de enseñanza secundaria en la ciudad de Washington.

Allí, esta científica de formación, que se ha convertido en la primera española en obtener este galardón, imparte desde hace siete años a sus alumnos las asignaturas de Biología y Química en español. De hecho, gracias a su iniciativa, su instituto es el único en Estados Unidos que imparte la asignatura de Química en nuestro idioma.

“Me gustaría comenzar diciendo que es un honor escribir sobre la profesora Ana Muñoz González. Es la persona más inteligente que he conocido. Tuve la suerte de tenerla como profesora de ciencias en Secundaria. Para mí fue una madre. Aprendí mucho. Siempre estaba ahí para ayudarme ante cualquier problema“. Este es el inicio de una de las muchas cartas que los alumnos de esta extremeña enviaron para poner en valor su actividad.

Unas cartas que para Muñoz González suponen ya “el mayor de los premios”, como ha reconocido en varios medios de comunicación. Y es que el reconocimiento de esta extremeña se ha convertido en noticia por ser la primera española en lograrlo. Un ejemplo más de la vinculación de España y Estados Unidos.