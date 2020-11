Nuevos hispanos elegidos al Congreso de EEUU

Tras las elecciones del pasado 3 de noviembre, muchos hispanos serán nuevos miembros del congreso de EEUU. Es importante destacar que un gran número de los que ya formaban parte del Senado o la Cámara de Representantes mantendrán sus asientos. Por otro lado, habrá nuevos hispanos en el Congreso y analizamos a continuación los principales nombres que se conocen hasta el momento, ya que en algunos distritos continua el recuento.

Ben Ray Luján (D) – Senador por Nuevo México

Luján era representante del 3er distrito de Nuevo México en la Cámara de Representantes desde 2009. En la última elección de noviembre, el senador demócrata Tom Udall, no optó a la reelección y Luján, tras ganar las primarias de su partido, ha resultado ganador también en la elección al Senado con el 51,7 % de los votos.

Carlos A. Giménez (R) – Representante 26º Distrito de Florida

Carlos A. Giménez es un bombero jubilado y fue alcalde del condado de Miami-Dade, Florida, desde que ganó la elección especial del 28 de junio de 2011 hasta la actualidad cuando se ha presentado a la Cámara de Representantes venciendo a la también hispana Debbie Mucarsel – Powell por 51,7% vs 48,3% . Giménez nació en 1954 en La Habana (Cuba) y su familia inmigró a EEUU en 1960.

Tony Gonzales (R) – Representante del 23er Distrito de Texas

Tony Gonzales derrotó a la demócrata Gina Ortiz Jones en el 23er Distrito de Texas. El puesto quedó vacante después de que el republicano que ostentaba el asiento, Will Hurd, anunciara que no buscaría la reelección. Gonzales amplió el margen de Hurd en 2018, derrotando a Ortiz Jones con un 50,7% vs 46,5%. El republicano Tony Gonzales, natural de San Antonio, es ex criptólogo de la Marina y profesor de la Universidad de Maryland.

Teresa Leger Fernández (D) – Representante del 3er Distrito de Nuevo México

Teresa Leger Fernández ha sido elegida, con una victoria holgada, como representante del 3er Distrito de Nuevo México. Leger Fernández se presentó a la elección de la Cámara de EE.UU. después de que el anteriormente mencionado Ben Ray Luján anunciara su candidatura al Senado, dejando vacante el asiento. Cabe destacar que de 2013 a 2016, Fernández fue vicepresidenta del Consejo de Preservación Histórica bajo la administración Obama.

Nicole Malliotakis (R) – Representante del 11er Distrito de Nueva York

Nicole Malliotakis que se presentaba como republicana al 11er Distrito de Nueva York contra el representante venció al actual representante Max Rose por 57.8% vs 42%. Malliokatis cuenta con trayectoria política en su estado y llegó a ser candidata a la alcaldía de la ciudad de Nueva York. Pese a que su apellido no hace referencia al mundo hispano, su padre es griego, la madre de la representante es cubana, una herencia con la que asegura sentirse muy vinculada.

María Elvira Salazar (R) – Representante del 27º Distrito de Florida

Esta periodista hispana que trabajó en medios como Univisión, Telelmundo o CNN en español entre otros, se presentó por segunda vez a la Cámara de Representantes por este distrito. En 2018 perdió contra Donna Shalala, pero en 2020 ganó a la demócrata dando la vuelta al asiento. Salazar nació en Miami y es hija de exiliados cubanos. Habla tanto español como inglés y pasó parte de su infancia en Puerto Rico.

Ritchie John Torres (D) – Representante del 15º Distrito de Nueva York

Ritchie John Torres es el representante demócrata electo para el 15º distrito de Nueva York. Anteriormente, Torres fue concejal de la ciudad de Nueva York siendo elegido para el cargo en 2013. Ganó su elección fácilmente con el 88% de los votos. El representante cuenta con raíces hispanas ya que su padre es de Puerto Rico.