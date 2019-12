Resumen de nuestro último evento en Washington DC

“Los símbolos reflejan la historia y en el caso de los símbolos de Estados Unidos, muchos de ellos cuentan la historia de los más de 300 años de presencia española en el país”. Así lo afirmó Juan Ignacio Güenechea, autor del informe “The Spanish Legacy in the Symbols of the United States, que se presentó en la Antigua Residencia de Embajadores de España en Estados Unidos.

El informe explica cómo elementos españoles como La Cruz de Borgoña, el rojo y el amarillo o los emblemas de Castilla y León están presentes en muchas de las ciudades y estados del país. Algo que ilustra el estrecho legado común que guardan ambos países y lo arraigada que está la cultura hispana en Estados Unidos desde sus inicios, tal y como se señaló en el acto celebrado en Washington, DC.

El acto, fue inaugurado por el embajador de España en Estados Unidos, Santiago Cabanas, y contó también con un coloquio moderado por Daniel Ureña, presidente de The Hispanic Council, en el que participaron Estuardo Rodríguez y la profesora de la Universidad Mary Washington, Allyson Poska.

En este coloquio titulado “The Spanish legacy of the United States: a Conversation”, los participantes coincidieron en destacar la importante huella histórica que España dejó en Estados Unidos a lo largo de los más de 300 años en los que tuvo una presencia activa. Además, destacaron que este legado no es lo suficientemente conocido y que se debe hacer hincapié en la divulgación de la herencia española e hispana de Estados Unidos.

El presidente de The Hispanic Council, Daniel Ureña, ensalzó la aportación de los hispanos a la historia de Estados Unidos. “No puede entenderse la identidad de Estados Unidos sin la aportación de la cultura hispana”. Por ello, animó a divulgar entre las nuevas generaciones de hispanos la larga herencia hispana de Estados Unidos.

Puedes descargar el informe completo aquí y ver algunas de las mejores fotos en este enlace.