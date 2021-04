Entrevista con el escritor Santiago Mazarro

A sus 28 años, el madrileño Santiago Mazarro ha publicado su primera novela, Senderos Salvajes, una historia de aventuras sobre la vida de Manuel Lisa, un destacado comerciante de pieles, explorador y pionero norteamericano de origen español. Mazarro estudió Periodismo y Comunicación Audiovisual. Ha trabajado como guionista, documentalista y publicista, y dirige su propio estudio de comunicación, Volcanica Media. Hoy nos cuenta un poco de su gran novela, con la que ha sido finalista del Certamen Internacional de Novela Histórica y está nominado a mejor autor novel en los premios Hislibris.

¿Quién era Manuel Lisa? ¿Qué lo hace único?

Manuel Lisa fue un personaje con una vida absolutamente novelesca. Fue un hombre de origen hispano muy importante en la Historia Norteamericana, aunque es prácticamente desconocido. Su madre era de Florida y su padre murciano. Nació en Nueva Orleans durante el tiempo de dominio español de Louisiana. Fue un pionero, comerciante y explorador, que descubrió muchos de los territorios que hoy conocemos como, por ejemplo, gran parte del Alto Misuri o el río Yellowstone. Cartografió muchos de estos lugares y fue el primer poblador de ascendencia europea del estado de Montana. Es decir, que tuvo una repercusión realmente notable en la Historia Norteamericana, aunque quizá por ser hispano, o tal vez por no haber tenido tanta publicidad como han tenido los pioneros anglosajones, no ha pasado a ser una leyenda del lejano oeste como otros de su misma época y de su misma ocupación. Se me vienen a la cabeza Lewis y Clark, o Daniel Boone. Manuel Lisa es el Daniel Boone hispano.

¿Por qué fue tan influyente?

Manuel Lisa fue un auténtico pionero en su vocación comercial y en la idea y la capacidad que tuvo a la hora de crear la Compañía de piel de Misuri, que fue un ejemplo para otras compañías peleteras que luego dieron fama y forma al oeste americano. De alguna manera lo que hizo Manuel Lisa fue inventar un sistema organizativo que luego forjó las rutas y dio sentido a lo que fue el avance hacia el oeste de Estados Unidos. Por poner un ejemplo, creó la Senda de Oregón, una ruta muy famosa de migrantes que tuvo mucha repercusión a nivel cultural en Norteamérica.

¿Cuál fue tu primer encuentro con este personaje? ¿Qué te llevó a escribir un libro sobre su vida?

En 2018 yo estaba acabando de rodar un documental histórico sobre la vida de Manuel Godoy y sobre la España de principios del siglo XIX. Ese documental tenía una duración de una hora porque era para televisión y tuvimos que dejar fuera muchos de los elementos que pertenecían al continente americano. Se me quedó clavada la espinita de no poder contar una parte de la historia que yo pensaba que era muy importante y me puse a leer sobre el tema. Encontré varias cartas de un tal Manuel Lisa que me parecían fascinantes. Me di cuenta de que un personaje “secundario” había sido enormemente relevante en el transcurso de la historia del Far West estadounidense. Me puse a leer mucho y a documentarme todo lo que pude. Yo quería rodar un documental sobre el tema, pero estuve en San Francisco con otro proyecto y al final, acabó siendo una novela. Así es como llego a él.

En cuanto al título del libro, ¿por qué Senderos Salvajes?

Senderos Salvajes hace referencia a lo que realmente se encontraban aquellos exploradores o cazadores que se aventuraban por el Alto Misuri. Encontraban territorios que no habían sido cartografiados por los europeos y de los que no conocían sus fronteras ni sus límites, lo cual es algo muy importante para entender su forma de pensar y de actuar. Senderos Salvajes hace referencia a la inmensidad natural y brutal a la que se enfrentaban día a día cuando decidían ascender ríos como el Misuri, el Platte o el Yellowstone sin saber lo que había más allá de la siguiente colina. Sin saber si los mandan, los sioux o los omaha iban a ser hostiles, amigos o si podrían comerciar con ellos.

¿Quién es el narrador de la novela? ¿Por qué lo has escogido?

Antes que escritor soy lector o espectador. Analizo de forma obsesiva casi todo lo que consumo desde el punto de vista narrativo. Libros, series, videojuegos. Por eso, cuando me enfrento a una narrativa, una de las mayores reflexiones que hago conmigo mismo es desde qué punto de vista cuento la historia. En este caso, el único personaje prácticamente inventado, uno de los únicos que no existió realmente, es el narrador, Joaquin Lisa, un sobrino de Manuel Lisa ficticio al que yo introduzco en sus aventuras. Esta es una forma de que el espectador, a través de los ojos de Joaquin Lisa, sea testigo de aquello que sí que ocurrió realmente en la historia. De alguna manera, Joaquin se convierte en los ojos del lector del siglo XXI en una enorme aventura que está aconteciendo dos siglos antes, en pleno oeste americano.

¿Por qué es una figura desconocida en España?

A Manual Lisa se le considera español o novohispano por su origen, ya que nació en Nueva Orleans durante el tiempo de la dominación española de Louisiana. Sin embargo, luego trabajó para los primitivos Estados Unidos y después fue un importante agente indio al servicio de este país. Ocurre que la historia muchas veces está “abiertamente pervertida” por aquellos intereses nacionales de uno y de otro lado que lo que pretenden es ensalzar a determinadas figuras para construir un relato en torno a ellas. ¿Quién ensalza la figura de aquellos que nacieron en un país, sirvieron a otro y no les quedó más remedio que pertenecer a dos o tres naciones por ascendencia o por el propio transcurso de la historia? ¿Quién estudia a esos personajes? Pese a que sean muy relevantes generalmente pasan a un segundo plano. A Manuel Lisa le sucede esto, se ha quedado en tierra de nadie. Ha quedado fuera de la historiografía estadounidense y del mito del Far West por no encajar con el canon arquetípico del héroe americano.

Por último, ¿algún otro libro o proyecto en su horizonte?

La verdad es que estoy muy contento con cómo ha ido todo con Senderos Salvajes. Acabo de estrenar un nuevo documental ambientado en la historia vasca y madrileña, que se llama Beti-Jai, el templo olvidado, pero me interesa mucho la Historia de Estados Unidos y creo que el legado hispano en Norteamérica está en el punto de mira ahora mismo por diferentes motivos políticos, étnicos, sociales… Y me interesa mucho hablar de él. Eso me ha llevado a estar escribiendo una segunda novela que está muy avanzada, no puedo contar de qué va, pero en sus páginas aparecen Florida, La Habana, Georgia… No puedo contar mucho más. También estamos rodando un documental que tiene que ver con Norteamérica y con el legado hispano en ciertos puntos de lo que hoy consideraríamos el Far West estadounidense.