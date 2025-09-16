The Hispanic Council celebra un webinar con José Luis López-Linares en el inicio del Mes de la Herencia Hispana

El pasado lunes 15 de septiembre, The Hispanic Council organizó en colaboración con López-Li Films un webinar exclusivo con José Luis López-Linares, director del esperado documental «We The Hispanos, la raíz hispana de Estados Unidos«. Durante el evento, Andrés Laguna, coordinador de The Hispanic Council, y López-Linares, mantuvieron una conversación sobre los hispanos en Estados Unidos y sobre la esperada fecha del 250 aniversario de la independencia de este país.

Este evento ha marcado el inicio del Mes de la Herencia Hispana de 2025, que ha comenzado ayer y finalizará el 15 de octubre. Esta conmemoración empezó en 1968 como “Semana Nacional de la Herencia Hispana” bajo el presidente Lyndon B. Johnson. Durante este mes, en Estados Unidos se reivindican las innumerables contribuciones de los hispanos en la historia, la cultura, la economía y la política, a través de festivales, conferencias, exposiciones y actividades de todo tipo.

Puedes acceder a la conversación pinchando en este enlace.

¿Quieres contribuir a la divulgación del legado hispano en Estados Unidos? Pincha en este enlace.