The Hispanic Council, colaborador de la nueva película de José Luis López-Linares

Desde su fundación hace más de diez años, The Hispanic Council ha colaborado con diferentes proyectos e impulsado diferentes iniciativas que han visibilizado la herencia hispana en los Estados Unidos de América.

En esta ocasión, nos complace anunciar que The Hispanic Council es nuevo colaborador de López-Li Films en la producción de la nueva película de José Luis López-Linares: «We The Hispanos, la raíz hispana de Estados Unidos«. Tras los éxitos de «España, la primera globalización» e «Hispanoamérica, canto de vida y esperanza«, la nueva película de López Linares es una oportunidad única para contribuir al resurgir de una identidad que ha sido fundamental para la historia de los Estados Unidos, siendo el segundo país con más número de hispanos, pero el país dónde sus raíces están más descuidadas.

En este sentido, The Hispanic Council te quiere invitar a colaborar en la elaboración de esta nueva película que verá la luz en el 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos. Para colaborar solo tienes que pulsar en el siguiente enlace, donde podrás acceder a toda la información para aportar lo que estimes oportuno y puedas formar parte de este proyecto.

Tú también puedes colaborar pinchando aquí.