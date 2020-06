Vuelve a ver nuestro último evento online

The Hispanic Council organizó el pasado lunes 29 de junio un nuevo evento online titulado “¿Hispanofobia en Estados Unidos?: ¿qué hay detrás del derribo de estatuas?”.

En el evento participaron: Octavio Hinojosa, miembro del Consejo Asesor de The Hispanic Council; José Manuel Guerrero Acosta, director del proyecto “Spain and the Support For The American Revolution”; Teresa Valcarce, miembro del Consejo Asesor de The Hispanic Council; y Miguel Pérez, profesor de Lehman College (Nueva York), y el periodista Gonzalo Bans.

Puedes volver a ver el evento completo aquí: