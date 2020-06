Vuelve a ver nuestro último evento online

The Hispanic Council presentó el pasado jueves 18 de junio un nuevo estudio titulado “La herencia hispana y el español en la toponimia de los Estados Unidos”. Este informe ha sido editado y publicado originalmente por el Observatorio de la lengua española y las culturas hispánicas en Estados Unidos del Instituto Cervantes en Harvard University. En el evento de presentación participaron: Elizabeth Vaquera, directora del Cisneros Hispanic Leadership Institute, The George Washington University; Richard L. Kagan, profesor emérito de la John Hopkins University; Marta Mateo, directora ejecutiva del Instituto Cervantes at Harvard University; y Daniel Ureña, presidente de The Hispanic Council.

Puedes volver a ver la presentación completa aquí: