The Hispanic Council refuerza su equipo con la incorporación de Pablo García como nuevo coordinador. Desde esta posición, Pablo se encargará de gestionar la comunicación, la relación con los socios y entidades colaboradoras y la organización de las actividades de difusión.

Pablo es graduado en Periodismo y Relaciones Internacionales por la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid). Ha trabajado en el ámbito de la comunicación corporativa en Global Alumni y, como periodista, en OndaCero. Durante los últimos dos años ha dirigido el podcast The Political Room, dedicado al análisis internacional.

“Estamos muy contentos con la llegada de Pablo al equipo de The Hispanic Council. No tenemos duda de que potenciará la institución para seguir siendo una referencia en la divulgación histórica de la herencia cultural hispana en Estados Unidos”, concluyó Daniel Ureña, presidente de The Hispanic Council.