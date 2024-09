Así, desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre, coincidiendo con la celebración de las independencias de varios países iberoamericanos, como México, Chile, El Salvador, Guatemala, o Costa Rica, los ciudadanos estadounidenses reivindican las innumerables contribuciones de los hispanos a la historia, cultura y la economía de su país.

Durante el Mes de la Herencia Hispana las instituciones federales del Gobierno de Estados Unidos, medios de comunicación, así como un gran número de empresas y universidades organizan actividades y programas a nivel nacional y local, festivales, desfiles, exposiciones de arte y conferencias que destacan la influencia de los hispanos en diversos campos, desde la política hasta la ciencia.

September 15 is the start of #HispanicHeritageMonth. This year’s theme, “Unidos: Inclusivity for a Stronger Nation,” honors the diversity and contributions of Latino and Hispanic Americans who have strengthened our nation. pic.twitter.com/gGMj4B6tRE

