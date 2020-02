La estatua más alta de EEUU: un monumento a Colón

La icónica Estatua de la Libertad de Nueva York no es la estatua más alta en el territorio estadounidense. Este hito lo ostenta un monumento a Cristóbal Colón en la isla de Puerto Rico, concretamente en la localidad de Arecibo. Allí, se encuentra situada la estatua conocida como “El nacimiento de un Nuevo Mundo” (Birth of the New World) que muestra al almirante Cristóbal Colón en su llegada a América.

Aunque la estatua terminó en Puerto Rico, la obra de arte fue planeada originalmente como una donación a los Estados Unidos para conmemorar el 500 aniversario de la llegada de Colón a tierra en 1492. Fue rechazada por primera vez por Columbus, Ohio, antes de que otras ciudades (incluidas Nueva York, Boston, Cleveland, Fort Lauderdale y Miami) la siguieran. Finalmente, tras años de discusiones, la estatua finalmente encontró un hogar en Puerto Rico, isla a la que Colón llegó en 1493.

La estatua fue diseñada por el artista georgiano-ruso Zurab Tsereteli. La estructura está compuesta por 2.500 piezas de bronce, acero y cobre, y se necesitaron más de 110.000 horas para terminar su construcción. Cuenta con casi 90 metros de alto, sin contar la base, superando a la estatua de la libertad de Nueva York y al Cristo del Corcovado de Rio de Janeiro.

La estructura llegó a Puerto Rico en 1998 tras la compra de la estatua y finalmente, se obtuvo la financiación suficiente para poder levantar el monumento. Se estima que el coste total fue de más de 20 millones de dólares y su instalación forma parte de un complejo ecoturístico puesto en marcha en la localidad de Arecibo.