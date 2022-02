El próximo 28 de marzo se celebrará la 94ª edición de los Premios Óscar. Un año más, la presencia hispana será notable en la gala. Guillermo del Toro, el maestro mexicano, repite como nominado a mejor película por Nightmare Alley. Javier Bardem, un mítico de la pasarela, opta a la estatuilla de mejor actor por su papel en Being the Ricardos. Y Penélope Cruz, no menos popular en esta cita, está nominada al Óscar de mejor actriz por Madres paralelas, nominada también a mejor música original por la pieza de Alberto Iglesias. A mejor actriz de reparto está nominada la puertorriqueña Ariana DeBose, por su interpretación en West Side Story. Por otro lado, Encanto acapara la esperanza de convertirse en la mejor película de animación, además de la mejor música original (a cargo de Germaine Franco) y mejor canción original (con Lil-Manuel Miranda). Cierran la lista de hispanos nominados para 2022, como mejor cortometraje animado, Hugo Covarrubias y Tevo Díaz por Bestia, y Alberto Mielgo y Leo Sánchez por The Windshield Whipper.

El primer latino en ganar un Óscar fue José Ferrer, puertorriqueño, que se llevó el galardón a mejor actor por Cyrano de Bergerac en 1951. Ninguna mujer se ha hecho con el de mejor actriz aunque once años después su compatriota Rita Moreno se llevaría el de mejor actriz de reparto por West Side Story. En 1953 y 1957 Anthony Quinn ganó el mismo premio en categoría masculina por ¡Viva Zapata! y El loco del pelo rojo, convirtiéndose en el único mexicano con dos premios, aunque volvería a ser nominado en 1958 y 1965 a mejor actor, pero no llegó a recibirlo.

En la categoría de actores de reparto les siguieron Benicio del Toro en 2001 por Traffic, y los españoles Javier Bardem en 2008 por No es país para viejos y, un año después, Penélope Cruz por su papel en Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen. En 2014, Lupita N’yongo, de origen mexicano aunque criada en Kenia, ganó el Óscar a mejor actriz de reparto por su papel de Patsey en 12 años de esclavitud.

En el área de mejor película extranjera solo seis películas en español lo han conseguido. Cuatro españolas (Volver a empezar de José Luis Garci, Belle Epoque de Fernado Trueba , Todo sobre mi madre de Pedro Almodóvar y Mar adentro de Alejandro Amenábar) y dos argentinas (El secreto de sus ojos de Juan José Campanella y La historia oficial de Luis Puenzo). Almodóvar repetiría premio en 2003 con Hable con ella, Óscar a mejor guion. Más recientemente, en 2018, el argentino Sebastián Lelio recibió la estatuilla por Una mujer fantástica.

En categorías musicales la representación hispana siempre ha estado presente. Entre otros, el premio a la mejor música original fue para el argentino Luis Enriquez Bacalov en 1996 por El cartero mientras que la mejor banda sonora fue para el también argentino Gustavo Santaolalla en dos años consecutivos, 2006 y 2007, por Brokeback Mountain y Babel. El único Óscar que ha ganado un uruguayo fue para Jorge Drexler en 2005 a mejor canción por Al otro lado del río de Diarios de motocicleta.

También hay nombres hispanos en los premiados en categorías artísticas. mejor dirección artística es un premio que han ganado el mexicano Emile Kuri por The Heiress y 20 mil leguas del viaje submarino, el argentino Eugenio Zanetti por Restoration, así como Eugenio Caballero y Pilar Revuelta por El laberinto del fauno en 2007.

Mientras que mejor fotografía fue para el chileno Claudio Miranda por La vida de Pi en 2013, y el mexicano Guillermo Navarro por El laberinto del fauno en 2007. Beatrice De Alba, por Frida en 2003 ganadora a mejor maquillaje es otro de los nombres que completan la lista de hispanos con un Óscar en su carrera. En tres ocasiones consecutivas levantó Emmanuel Lubezki el Óscar a mejor fotografía por Gravity (2014), Birdman (2015) y El Renacido (2016).

Los últimos hispanos en hacerse con un Óscar han sido Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón. El primero, de origen mexicano, recibió dos estatuillas doradas, a mejor director y mejor película, por La forma del agua. Y, el segundo, también de México, a los dos Óscar ganados en 2013 por Gravity, sumó en 2018 otros tres por una de sus obras maestras, Roma.