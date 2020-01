Sesión con Pablo Pardo sobre las elecciones en EEUU

El pasado miércoles 22 de enero tuvimos una nueva sesión titulada “Road to the White House 2020” en el marco del Observatory On US-Hispanic Politics, una iniciativa de la Transatlantic Relations Initiative del IE School of Public Affairs. Esta fue la cuarta sesión organizada desde el observatorio y en esta ocasión contamos con la participación de Pablo Pardo, corresponsal de El Mundo en Washington, D.C. desde 2003 y gran conocedor del proceso electoral estadounidense.

Pablo explicó la complejidad de las elecciones de Estados Unidos desde el comienzo de las primarias hasta la elección final, recordando que en realidad los candidatos hacen campaña desde casi un año antes a que comiencen las primarias en Iowa. Además, la diversidad del país y la complejidad de su población hace que la carrera sea aún más apasionante al ir recorriendo los diferentes estados.

Centrándose en la elección presidencial de 2020, Pardo recordó quiénes son los principales candidatos a la nominación demócrata y sus características principales. Así, encontramos candidatos como Biden o Bloomberg, de mayor edad, pero aceptados por el establishment del Partido Demócrata. Otros de un corte más de “izquierdas” como Sanders o Warren, que se encuentran bien situados en las encuestas y Pete Buttigieg, el “outsider” de la campaña que está ganando fuerza y puede ser una sorpresa.

Por el bando republicano, el “enemigo” a batir en la elección es Donald Trump. El actual presidente, como aseguró Pablo Pardo, cuenta con gran aceptación en las bases de su partido y un dominio de los mensajes que le van a afianzar en su camino a la reelección. Todo ello, le hace partir como favorito tal y como explico el periodista de El Mundo. Sin duda, nos encontramos ante un año apasionante en la política estadounidense y habrá que estar muy atentos a partir del 3 de febrero a la evolución de la actualidad política.

